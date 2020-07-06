«Список Магнітського» поповнився 25 росіянами — санкції Лондона

https://racurs.ua/ua/n140740-london-vkluchyv-25-rosiyan-u-sankciynyy-spysok-magnitskogo.html

Ракурс

«Список Магнітського» поповнився ще 25 росіянами — сьогодні Міністерство закордонних справ Великої Британії опублікувало список громадян, на яких поширюються санкції.

У списку фігурують заступник генпрокурора РФ Віктор Гринь, суддя Олексій Криворучко, Сергій Підопригоров та Світлана Ухналева, а також слідчі Слідчого комітету Росії, співробітники МВС і ФСВП. Документ оприлюднено на сайті британського МЗС.

Особи, що потрапили під санкції, звинувачуються в порушенні прав людини. Раніше глава МЗС Британії Домінік Рааб заявив про те, що 6 липня Лондон оголосить імена і прізвища осіб з Росії та Саудівської Аравії, що потрапили під санкції за порушення прав людини. До списку включені особи, які за припущенням можуть бути причетні до смерті адвоката Сергія Магнітського, а також порушники прав людини.

Нагадаємо, співробітник фонду Hermitage Capital Management Сергій Магнітський, звинувачений в податкових махінаціях, у 2009 році помер в СІЗО «Матроська Тиша», де пробув близько року. Кримінальну справу на нього було заведено як помсту за розкриття великої корупційної афери. «Закон Магнітського» США запровадили у грудні 2012 року. Подібні кроки також ухвалила влада Канади, Латвії, а Велика Британія прийняла «поправку Магнітського».