Спалах бубонної чуми у Китаї — як не заразитися. Фото: 360.tv

https://racurs.ua/ua/n140738-spalah-bubonnoyi-chumy-u-kytayi-yak-ne-zarazytysya.html

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Бубонну чуму вперше виявили у китайському автономному районі на кордоні з Монголією. У зв’язку з епідеміологічною небезпекою місто Баян-Нур заблоковано для в’їзду та виїзду. Пекінський центр з контролю і профілактики захворювань розповів, як не заразитися бубонною чумою.

У випадку поїздок на пасовища необхідно вживати заходів профілактики, не варто підходити близько до диких тварин або вживати їхнє м’ясо, також не рекомендується залишатися на ночівлю, — заявив заступник керівника центру Пан Синхо, пише Lenta.ru.

На початку липня спалах бубонної чуми зафіксували у Західній Монголії. До лікарні потрапили 38-річний чоловік і 37-річна жінка. Остання перебувала в критичному стані. Після зараження з нею безпосередньо контактували 60 осіб. Загалом же зараженими могли виявитися 400 осіб.

Відомо, що причиною зараження стало те, що обидва пацієнти вживали сире м’ясо бабака. В окрузі запровадили третій рівень режиму оповіщення з чотирьох можливих. На цьому рівні питання епідеміологічної безпеки координується місцевою владою. У разі перебуванні на території, де були виявлені випадки зараження, заборонено чіпати і вживати в їжу мертвих тварин, а також потрібно захищати себе від укусів бліх.

Попри те, що від чуми існує вакцина, Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) не радить масово робити щеплення. У цьому є необхідність лише для людей із груп підвищеного ризику, до якої входять медики, котрі працюють із зараженими, а також вчені, що вивчають природу захворювання. Водночас, якщо не почати лікування вчасно, інфіковані бубонною чумою можуть померти.

Бубонна чума — це бактеріальне захворювання, викликане чумною паличкою Yersinia pestis, що передається людям від диких гризунів і бліх, які живуть на них. Свою назву захворювання дістало через характерний симптом — бубони, тобто великі пухирі на тілі хворої людини.