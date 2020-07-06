Липнева ніч побила 140-річний температурний рекорд — погода у Києві

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Ракурс

Новий температурний рекорд було встановлено у Києві. Цього разу липнева ніч на неділю в столиці України виявилася найтеплішою за останні 140 років. Про це повідомляє прес-служба метеостанції Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського.

Ніч на неділю у Києві виявилася найтеплішою, адже її температура не опустилася нижче +20,6°С. Попереднє рекордне значення +20,5°С 1988 року перевищено на 0,1°С, — розповіли метеорологи.

Загалом з початку року у Києві встановлено 24 температурні рекорди.

Раніше повідомлялося, що спека побила п’ять температурних рекордів червня у Києві.

Нагадаємо, погода в Києві 7 липня буде теплою. Стовпчики термометрів вночі опустяться до 19−21°, вдень — піднімуться до 27−29 °. Вдень можливий дощ з грозою. Вітер північно-західний, 7−12 м/с.