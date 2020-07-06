Кишкову паличку виявлено на пляжах Одеси. Фото: РБК-Україна

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Ракурс

Пляжі Одеси стали небезпечними для купання. У воді виявлено кишкову паличку. Морська вода не відповідає санітарним нормам, як у п’ятиметрової прибережній зоні, так і за 50 м від берега.

Про це свідчать результати аналізу води, які були відібрані 30 червня, повідомляє «Думська», посилаючись на інформацію Одеського обласного лабораторного центру Міністерства охорони здоров’яУкраїни.

Вода забруднена від Аркадії до 16-ї станції Великого Фонтану. Найчистішим пляжем Одеси є Ланжерон.

Зразки води не відповідають, як основному індикатору забруднення, так і індексу кишкової палички, повідомила співробітниця Одеського обласного лабораторного центру МОЗ Олена Варецька. Фахівці рекомендують утриматися від купання у морі.

Нові проби морської води на пляжах Одеси були взяті сьогодні вранці, 6 липня. Результати аналізів стануть відомі 10 липня.

Як раніше писав «Ракурс», в Одесі вода біля узбережжя позеленіла і покрилася величезними жовто-зеленими плямами. Екологи пов’язують це явище з розкладанням водоростей.