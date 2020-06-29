Пляжі Одеси — МОЗ виявило п’ять проблемних курортних зон

https://racurs.ua/ua/n140402-moz-nazvalo-plyaji-odesy-yaki-ne-vidpovidaut-sanitarnym-normam.html

Ракурс

Пляжі Одеси регіональний лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я перевіряв на відповідність санітарно-мікробіологічним показникам. Загалом в зонах рекреації морського водокористування на пляжах міста та Одеської області (в Овідіопольському, Лиманському, Білгород-Дністровському, Кілійському і Татарбунарському районах) було відібрано та проаналізовано 93 зразки морської води.

З них не відповідало нормативним вимогам 13 проб (зокрема пляжі Одеси: 13 ст. В. Фонтану, 16 ст. В. Фонтану, 10 ст. В. Фонтану, «Аркадія» і «Дельфін»), — розповіли в Одеському лабораторному центрі МОЗ.

На санітарно-хімічні показники експерти дослідили дев’ять проб. Усі вони відповідали гігієнічним вимогам. Окрім цього, на Одещині перевірили 105 зразків питної води, з яких гігієнічним вимогам відповідали усі проби.

За санітарно-хімічними показниками не відповідало вимогам 18 проб (20,2%), а саме у населених пунктах Арциз-2, Болград, Овідіополь, Сарата, в Іванівському районі — села Михайлополь, Гудевичеве, Богуново.

Також зафіксовано перевищення гранично-допустимих концентрацій оксиду вуглецю, діоксиду азоту, формальдегіду в атмосферному повітрі Одеси.

Як раніше писав «Ракурс», у зв’язку з ускладненням епідеміологічної ситуації в Одесі посилили карантин.