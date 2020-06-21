Карантин в Одесі. Фото: Телеканал TV5

https://racurs.ua/ua/n140060-v-odesi-zavtra-posylyat-karantyn-scho-znovu-zaboronyat.html

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Карантин в Україні продовжили до 31 липня, проте він адаптивний. Це означає, що кожна область або навіть місто можуть самостійно приймати рішення про посилення або послаблення карантину, враховуючи епідеміологічну ситуацію. В Одесі через збільшення кількості хворих на коронавірус карантин посилять.

Посилення карантинних заходів заплановано вже на понеділок, 22 червня. Про це повідомляє прес-служба Одеської міської ради.

Із завтрашнього дня в місті закривають дитячі оздоровчі установи. Забороняється проведення масових заходів, в яких беруть участь більше однієї людини на 5 кв. м.

У громадському транспорті обмежать кількість місць, водіям не можна брати стоячих пасажирів. Усі пасажири повинні носити засоби індивідуального захисту.

На пляжах між шезлонгами має щонайменше 1,5 м. На такій же відстані один від одного повинні розташовуватися столики в ресторанах і кафе. Сидіти за одним столиком можуть до чотирьох осіб.

Робочий день рекомендується починати о 10.00 або пізніше. За дотриманням карантину будуть стежити правоохоронці. Вони можуть влаштовувати рейди в транспорті або на пляжах.

Як повідомлялося, раніше спалахи коронавірусу були виявлені в декількох районах Одеської області. Посилений карантин ввели в Болградському районі, де було 84 хворих на коронавірус.