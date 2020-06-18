Коронавірус в Одеській області. Фото: Ракурс

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Ракурс

Коронавірус в Україні діагностований вже у 34 тис. осіб та мало не щодня встановлюються нові антирекорди з кількості нових хворих. Епідеміологічна ситуація погіршилася й в Одеській області.

Там посилений карантин запровадили у Болградському районі, де виявили вже 84 хворих на коронавірус. Зазначається, що більше хворих в області зареєстровано тільки в Одесі та Подільському районі. Про це повідомляє прес-служба Болградської районної державної адміністрації.

Відсьогодні в районі заборонені регулярні і нерегулярні пасажирські перевезення автотранспортом. Окрім того, з 22 червня закриють ринки та заклади громадського харчування. Не працюватимуть й заклади культури, торговельного та побутового обслуговування населення. Водночас надалі працюватимуть продуктові магазини, аптеки, банки, ветеринарні клініки, доставка їжі тощо.

Також через складну епідемічну ситуацію в Болградському районі закриті на карантин села Дмитрівка і Криничне, а в Ізмаїльському районі — село Первомайське.

Негативна тенденція поширення коронавірусу зберігається й в Одесі. Там за останній тиждень виявили 130 нових випадків захворювання на коронавірус, а загалом у місті вже майже 300 інфікованих.

Нагадаємо, згідно з даними МОЗ, реальна кількість інфікувань нині в Україні може становити понад 130 тис. випадків, а до кінця року можуть померти від COVID-19 від 4 до 7 тис. українців.