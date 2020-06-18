Коронавирус в Одесской области. Фото: Ракурс

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Коронавирус в Украине диагностирован уже у 34 тыс. человек и почти каждый день устанавливаются новые антирекорды по количеству новых больных. Эпидемиологическая ситуация ухудшилась и в Одесской области.

Там усиленный карантин ввели в Болградском районе, где обнаружили уже 84 больных коронавирусом. Отмечается, что больше больных в области зафиксировано только в Одессе и Подольском районе. Об этом сообщает пресс-служба Болградской райгосадминистрации.

С сегодняшнего дня в районе запрещены регулярные и нерегулярные пассажирские перевозки автотранспортом. Кроме того, с 22 июня закроют рынки и заведения общественного питания. Не будут работать и учреждения культуры, торгового и бытового обслуживания населения. В то же время продолжат работать продуктовые магазины, аптеки, банки, ветеринарные клиники, доставка еды и тому подобное.

Также из-за сложной эпидемической ситуации в Болградском районе закрыты на карантин села Дмитровка и Криничное, а в Измаильском районе — село Первомайское.

Негативная тенденция распространения коронавируса сохраняется и в Одессе. Там за последнюю неделю зафиксировали 130 новых случаев заболевания коронавирусом, а всего в городе уже почти 300 инфицированных.

Напомним, согласно данным Минздрава, реальное число заражений сейчас в стране может составить более 130 тыс. случаев, а к концу года могут умереть от COVID-19 от 4 до 7 тыс. украинцев.