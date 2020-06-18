Аннексия Крыма: Совет ЕС еще на год продлил санкции против России

https://racurs.ua/n139929-sovet-es-esche-na-god-prolongiroval-krymskie-sankcii-protiv-kremlya.html

Ракурс

Санкции против России еще на год пролонгировал Совет Европейского Союза в ответ на аннексию украинского Крыма. Соответствующее решение в ЕС приняли 18 июня.

Сегодня Совет ЕС продлил до июня 2021 года санкции против РФ за незаконную оккупацию Крыма. Благодарен за это решение, — сообщил глава МИД Дмитрий Кулеба в Twitter.

Он также отметил необходимость повышения давления на Кремль из-за нарушения прав человека, «паспортизации», запуска железнодорожного сообщения через Керченский пролив и незаконного голосования на территории оккупированного полуострова.

Напомним, санкции ЕС предусматривают запрет на: импорт в Евросоюз товаров из Крыма и Севастополя, инвестиции в Крым или Севастополь, туристические услуги (европейским круизным лайнерам запрещено заходить в крымские порты), экспорт определенных товаров и технологий в Крым (речь идет о сферах транспорта, телекоммуникаций и энергетики). Срок действия текущий санкций ЕС в отношении Крыма завершался 23 июня.

Как ранее писал «Ракурс», Россия шантажирует Совет безопасности Организации Объединенных Наций, предлагая прекратить глобальный огонь в обмен на снятие санкций.