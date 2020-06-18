Анексія Криму: Рада ЄС ще на рік продовжила санкції проти Росії

https://racurs.ua/ua/n139929-rada-ies-sche-na-rik-prolonguvala-krymski-sankciyi-proty-kremlya.html

Ракурс

Санкції проти Росії ще на рік пролонгувала Рада Європейського Союзу у відповідь на анексію українського Криму. Відповідне рішення у ЄС ухвалили 18 липня.

Сьогодні Рада ЄС продовжила до червня 2021 року санкції проти РФ за незаконну окупацію Криму. Вдячний за це рішення, — повідомив глава МЗС Дмитро Кулеба у Twitter.

Він також наголосив на необхідності підвищення тиску на Кремль за порушення прав людини, «паспортизацію», запуск залізничного сполучення через Керченську протоку та незаконні голосування на території окупованого півострову.

Нагадаємо, санкції ЄС передбачають заборону на: імпорт до Євросоюзу товарів з Криму і Севастополя, інвестиції в Крим чи Севастополь, туристичні послуги (європейським круїзним лайнерам заборонено заходити в кримські порти), експорт певних товарів та технологій до Криму (йдеться про сфери транспорту, телекомунікацій та енергетики). Термін дії чинних санкцій ЄС щодо Криму завершувався 23 червня.

Як раніше писав «Ракурс», Росія шантажує Раду безпеки Організації Об'єднаних Націй, пропонуючи припинити глобальний вогонь в обмін на зняття санкцій.