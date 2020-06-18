Новини України: у Зеленського розповіли, коли Київ отримає безвіз з Британією та Канадою

https://racurs.ua/ua/n139927-u-zelenskogo-rozpovily-koly-ukrayina-otrymaie-bezviz-z-brytaniieu-ta-kanadou.html

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Безвізовий режим з Канадою є одним із питань, які українська сторона піднімає під час спілкування з прем'єр-міністром Джастіном Трюдо. Про це повідомив заступник керівника Офісу президента України Ігор Жовква.

Канада має суворі вимоги до країн, які могли б отримати безвізовий режим. Це не лише суто міграційні вимоги чи по лінії безпечності документів. Тут діалог між нашими відомствами ведеться, — розповів Жовква в інтерв’ю для «Інтерфакс-Україна».

Представник команди Зеленского зауважив, що українська влада готова надати Канаді інформацію про порядок виготовлення паспортів та надання громадянства для третіх осіб.

Зважаючи на українську діаспору в Канаді, яке живе, працює і впливає на рішення, і на дружність наших народів, ми маємо всі підстави сподіватися, що позитивні зрушення будуть, — зауважив чиновник.

Жовква запевнив, що Трюдо також підтримав ініціативу щодо спрощення візового режиму для українців. Окрім цього, він зауважив, що аналогічне питання обговорюється і з британською стороною.

Безумовно спрощення візового режиму. У січні Володимир Зеленський схвалив указ про безвізовий режим для в’їзду громадян Великої Британії в Україну терміном на один рік… Хотілося б взаємності, щоб наші громадяни також мали таку змогу, — переконаний заступник Єрмака.

Разом з тим він вказує на складність «безвізового» шляху і необхідність виконати певне «домашнє завдання».