Новости Украины: у Зеленского рассказали, когда Киев получит безвиз с Британией и Канадой

https://racurs.ua/n139927-u-zelenskogo-rasskazali-kogda-ukraina-poluchit-bezviz-s-britaniey-i-kanadoy.html

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Безвизовый режим с Канадой является одним из вопросов, которые украинская сторона поднимает во время общения с премьер-министром Джастином Трюдо. Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса президента Украины Игорь Жовква.

У Канады строгие требования к странам, которые могли бы получить безвизовый режим. Это не только чисто миграционные требования или по линии безопасности документов. Здесь диалог между нашими ведомствами ведется, — рассказал Жовква в интервью «Интерфакс-Украина».

Представитель команды Зеленского отметил, что украинская власть готова предоставить Канаде информацию о порядке изготовления паспортов и предоставлении гражданства для третьих лиц.

Благодаря украинской диаспоре в Канаде, которое живет, работает и влияет на решения, и на дружбе наших народов, у нас есть все основания надеяться, что положительные сдвиги будут, — отметил чиновник.

Жовква заверил, что Трюдо также поддержал инициативу по упрощению визового режима для украинцев. Кроме этого, он отметил, что аналогичный вопрос обсуждается и с британской стороной.

Безусловно и упрощение визового режима. В январе Владимир Зеленский одобрил указ о безвизовом режиме для въезда граждан Великобритании в Украину сроком на один год… Хотелось бы взаимности, чтобы у наших граждан также была такая возможность, — убежден заместитель Ермака.

Вместе с тем он указывает на сложность «безвизового» пути и необходимость выполнить определенное «домашнее задание».