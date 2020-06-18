До 7 тыс. умерших и 132 тыс. больных: Ляшко смоделировал сценарии эпидемии COVID-19

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Коронавирус в Украине будет распространяться в соответствии с сезонными графиками, реальное число заражений сейчас в стране может составить более 130 тыс. случаев, а к концу года могут умереть от COVID-19 от 4 до 7 тыс. украинцев.

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко сегодня представил анализ текущей ситуации с коронавирусом в Украине и модели сценариев распространения заболевания на ближайший период. Минздрав разработал этот анализ совместно Киевской школой экономики.

Как оказалось, в Украине настоящее число заражений может достигать 132 тысяч. Медики официально могут подтвердить пока только 30% случаев от реальных. В мае в Украине выявляли до 43% всех заражений, в мире этот показатель также примерно достигает трети от всех больных.

В среднем мы можем говорить, что в Украине потенциально болеет 132 тыс. человек. Но эти данные не являются подтвержденными, это модельная ситуация, — рассказал Ляшко.

Эти догадки в Украине попытаются подтвердить с помощью ИФА-тестов. Их в ближайшее время распространят на регионы и города, которые пострадали от коронавируса больше других.

Ляшко утверждает, что если бы в в марте в стране не ввели карантин при наличии только нескольких подтвержденных случаев инфицирования, то к концу года могли умереть 145 тыс. человек.

Это не что-то нереалистичное, это прошли некоторые страны. Это данные, при которых в день умирает до 2 тыс. человек, это прошли в Европе. Происходит коллапс в системе здравоохранения, увеличивается смертность от других болезней, — рассказал замминистра.

Согласно анализу Минздрава, если бы в марте карантин не ввели, то через неделю после Пасхи в Украине не хватало бы коек в больницах.

Если соблюдать правила адаптивного карантина, который сейчас действует в Украине, то в исследовании определили несколько основных вариантов развития событий: от 1 до 7 тыс. умерших до конца года.

Поскольку Украина движется по графику умеренной сезонности, то у нас вероятны 4 тыс. умерших до конца года. Сознательно снимая маску в транспорте или магазине, подумайте об этих данных, — сказал Ляшко.

Он также отметил, что анализ заболеваемости показал: всплески коронавируса в стране приходились на 5−6 день после снятия отдельных карантинных ограничений.

Напомним, что вчера Кабинет министров продлил адаптивный карантин до 31 июля. В течение последней недели количество больных в Украине увеличивается и ежедневно регистрируют антирекорды количества новых случаев.