Адаптивный карантин правительство продлило и приняло методику его усиления

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Карантин в Украине продлится как минимум до 31 июля. Так решили на заседании Кабинета министров 17 июня.

Кроме того, в правительстве сегодня приняли методику усиления карантина, которая будет использована в случае ухудшения эпидемиологической ситуации.

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Кабмин «рассмотрит обновленный подход к адаптивному карантину, который предусматривает усиление карантина в определенных регионах, если этого потребует ситуация».

Запретят пребывание в общественных зданиях, сооружениях и транспорте без одетых средств индивидуальной защиты. А в транспорте будет запрещена перевозка пассажиров в количестве больше, чем предусмотрено мест для сидения.

Новый механизм усиления карантина устанавливается в отношении спортивных, культурных, религиозных и других массовых мероприятий, гостиниц, работы метро, ​​перевозки пассажиров, посещения детсадов, работы культурных учреждений, фитнес-центров и спортзалов и заведений общепита.

Регионом со значительным распространением COVID-19 будет считаться регион, в котором есть один из таких признаков:

загруженность коек составляет более 50%;

среднее количество ПЦР и ИФА-тестов составляет менее 24 на 100 тыс. населения в течение последних 7 дней;

коэффициент выявления случаев инфицирования COVID-19 более 11%;

показатель динамики роста случаев инфицирования COVID-19 более чем 8 случаев 100 тыс. населения.

Решение об усилении или ослаблении ограничительных мер в дальнейшем будут принимать региональные комиссии.

Шмыгаль также анонсировал постановление правительства, которое изменит график работы в отдельных сферах, чтобы растянуть «часы пик» в общественном транспорте. В документе Кабмин намерен зафиксировать определенные запреты: требование ходить в маске в помещениях, ограничение количества пассажиров в транспорте.

Премьер призвал городские власти выпустить максимальное количество общественного транспорта на маршруты, при необходимости разработать новые маршруты, «чтобы люди не стояли в очередях и не ехали в переполненном транспорте».

Сейчас в Украине действует так называемый адаптивный карантин. В случае обострения эпидемиологической ситуации регионы усиливают ограничения. Послабление карантина происходит, если отдельная область выполняет три нормативных показателя. По состоянию на 17 июня в Украине 11 регионов не могут перейти к следующему этапу смягчения карантина.