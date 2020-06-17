Укрзализныця. Фото: 24 канал

https://racurs.ua/n139859-na-vyhodnye-i-den-konstitucii-ukrzaliznycya-zapuskaet-dopolnitelnye-regionalnye-poezda.html

Ракурс

«Укрзализныця» запускает дополнительные региональные поезда с целью обеспечения перевозки пассажиров в ближайшие выходные и на День Конституции. Всего планируется запустить дополнительно пять поездов на периоды с 19 по 21 июня и с 26 по 29 июня.

Билеты на дополнительные поезда будут реализовываться на 50% мест, сообщает пресс-служба «Укрзализныци»

В указанный период будуткурсировать следующие региональные поезда:

№ 864/866 Неданчичи, Чернигов — Киев-Волынский;

№ 884/883 Фастов — Зерново — Киев-Волынский;

№ 888/887 Киев-Волынский — Ворожба — Фастов;

№ 896/895 Киев-Волынский — Конотоп, Шостка — Киев-Волынский;

№ 880/882 Киев-Волынский — Славутич — Фастов.

Пассажирам напомнили, что во время проезда железнодорожным транспортом необходимо на вокзалах, платформах и в поездах соблюдать масочный режим, пользоваться санитайзером для рук и соблюдать дистанцию не менее 1,5 м. При малейших симптомах острой респираторной болезни настоятельно рекомендуется оставаться дома.

«Укрзализныця» заявила о готовности запустить еще дополнительные поезда в направлениях, где ослаблены карантинные меры, в случае увеличения спроса на поездки.

Как ранее писал «Ракурс», в Украине 1 июня возобновилось движение пассажирских поездов. В Украине начали курсировать 42 поезда в центральном, северном, южном и восточном направлениях. Также 1 июня «Укрзализныця» возобновила работу более 200 пригородных электричек.