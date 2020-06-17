Укрзалізниця. Фото: 24 канал

https://racurs.ua/ua/n139859-na-vyhidni-ta-den-konstytuciyi-ukrzaliznycya-zapuskaie-dodatkovi-regionalni-potyagy.html

Ракурс

«Укрзалізниця» запускає додаткові регіональні потяги з метою забезпечення перевезення пасажирів найближчими вихідними та на День Конституції. Всього планується запустити додатково п’ять потягів на періоди з 19 по 21 червня та з 26 по 29 червня.

Квитки на додаткові потяги будуть реалізовуватися на 50% місць, повідомляє прес-служба «Укрзалізниці»

У зазначений період курсуватимуть такі регіональні потяги:

№ 864/866 Неданчичі, Чернігів — Київ-Волинський;

№ 884/883 Фастів — Зернове — Київ-Волинський;

№ 888/887 Київ-Волинський — Ворожба — Фастів;

№ 896/895 Київ-Волинський — Конотоп, Шостка — Київ-Волинський;

№ 880/882 Київ-Волинський — Славутич — Фастів.

Пасажирам нагадали, що під час проїзду залізничним транспортом необхідно на вокзалах, платформах та у потягах дотримуватися маскового режиму, користуватися санітайзером для рук та дотримуватися дистанції у 1,5 м. За найменших симптомів гострої респіраторної хвороби рекомендується залишатися вдома.

«Укрзалізниця» заявила про готовність запустити ще додаткові потяги у напрямках, де ослаблені карантинні заходи, у разі збільшення попиту на поїздки.

Як раніше писав «Ракурс», в Україні 1 червня відновився рух пасажирських потягів. В Україні почали курсувати 42 потяги у центральному, північному, південному і східному напрямках. Також 1 червня «Укрзалізниця» відновила роботу понад 200 приміських електричок.