Кабмін зібрався на «коронавірусне засідання», фото — Укрінформ

https://racurs.ua/ua/n139851-kabmin-zibravsya-na-koronavirusne-zasidannya-translyaciya.html

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Кабінет міністрів України 17 червня проводить чергове засідання. Серед тем, які розглянуть міністри, переважають питання протидії епідемії коронавірусу.

Зокрема, вчора президент України заявив, що Кабінет міністрів готується представити порядок страхових виплат родинам загиблих та постраждалих медиків, які борються з епідемією.

Уряд сьогодні розгляне відповідні постанови, щоб почати виплати найближчим часом.

Виплати здійснюватимуть залежно від того, чи заразився медик, безпосередньо протидіючи коронавірусу, чи за інших обставин. Йдеться, серед іншого, про виплати 1 млн 576 тис. грн родинам медичних працівників у разі їхньої загибелі від коронавірусу, на який вони захворіли під час виконання професійних обов’язків, 210 тис. грн, якщо медик захворів і помер не під час роботи з хворими на COVID-19, а також про виплати в разі отримання інвалідності внаслідок захворювання медика на коронавірусну інфекцію.

Окрім того, Кабмін планує встановити до 50% доплати митникам на час карантину та 30 днів після його завершення. Державну митну службу пропонується долучити до переліку органів, в яких здійснюються доплати.

Раніше такі доплати вже встановили для військовослужбовців Національної гвардії та Державної прикордонної служби, підрозділів цивільного захисту, поліцейських.

Крім того, уряд має намір дозволити не здавати ЗНО цьогорічним випускникам, які не мають наміру в цьому році вступати у виші.