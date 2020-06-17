Кабмин собрался на «коронавирусное заседание», фото — Укринформ

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Кабинет министров Украины 17 июня проводит очередное заседание. Среди тем, которые рассмотрят министры, преобладают вопросы противодействия эпидемии коронавируса.

В частности, вчера президент Украины заявил, что Кабинет министров готовится представить порядок страховых выплат семьям погибших и пострадавших медиков, которые борются с эпидемией.

Правительство сегодня рассмотрит соответствующие постановления, чтобы начать выплаты в ближайшее время.

Выплаты будут осуществлять в зависимости от того, заразился ли медик, непосредственно противодействуя коронавирусу, или при других обстоятельствах. Речь идет, среди прочего, о выплатах 1 млн 576 тыс. грн семьям медицинских работников в случае их гибели от коронавируса, 210 тыс. грн, если медик заболел и умер не во время работы с больными COVID-19, а также о выплатах в случае получения инвалидности вследствие заболевания медика.

Кроме того, Кабмин планирует установить до 50% доплаты таможенникам на время карантина и 30 дней после его завершения. Государственную таможенную службу предлагается включить в перечень органов, в которых осуществляются доплаты.

Ранее такие доплаты уже установили для военнослужащих Национальной гвардии и Государственной пограничной службы, подразделений гражданской защиты, полицейских.

Кроме того, правительство намерено разрешить не сдавать ВНО выпускникам, которые не желают поступать в высшие учебные заведения в этом году.