Верховная Рада создала резерв кандидатов на госслужбу, раскритиковав социальный лифт Зеленского

https://racurs.ua/n139858-nardepy-sozdali-rezerv-kandidatov-na-gosslujbu-raskritikovav-socialnyy-lift-zelenskogo.html

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Верховная Рада предварительно создала резерв кандидатов на госслужбу. В первом чтении проект закона № 3491 поддержали 273 нардепа.

Законопроект дополняет закон «О государственной службе» новой ст. 251 «Кандидатский резерв» с целью формирования резерва кандидатов на должности государственной службы, которые набрали наибольшее количество баллов во время конкурса. Речь идет о первых пяти кандидатах в конкурсном рейтинге.

По мнению законодателей, такая инициатива создаст возможности автоматического получения кандидатами приглашений в Едином портале вакансий госслужбы для участия в других конкурсах.

В ходе обсуждения этого законопроекта ряд нардепов раскритиковали так называемый «социальный лифт» Зеленского, а также заявили о коррупции при проведении конкурсов на занятие госдолжностей.

Напомним, в прошлом году команда президента Владимира Зеленского запустила проект «социальный лифт», с помощью которого должен был происходить поиск специалистов для проведения реформ в стране и «уничтожения старой системы». У Зеленского планировали «честно и прозрачно», без коррупции и бюрократии, подбирать профессионалов из разных отраслей на помощь новой власти. Нардепы назвали этот проект провальным.