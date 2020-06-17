Верховна Рада створила резерв кандидатів на держслужбу, розкритикувавши соціальний ліфт Зеленського

https://racurs.ua/ua/n139858-nardepy-stvoryly-rezerv-kandydativ-na-derjslujbu-rozkrytykuvavshy-socialnyy-lift-zelenskogo.html

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Верховна Рада попередньо створила резерв кандидатів на держслужбу. У першому читанні проект закону № 3491 підтримали 273 нардепи.

Законопроект доповнює закон «Про державну службу» новою ст. 251 «Кандидатський резерв» з метою формування резерву кандидатів на посади державної служби, які набрали найбільшу кількість балів під час конкурсу. Йдеться про перших п’ятьох кандидатів у конкурсному рейтингу.

На думку законодавців, така ініціатива створить можливості автоматичного запрошення на Єдиному порталі вакансій держслужби кандидатів та відкриє для них доступ до участі в інших конкурсах.

Водночас під час обговорення низка нардепів розкритикували так званий «соціальний ліфт» Зеленського, а також заявили про корупцію під час проведення конкурсів на заняття держпосад.

Нагадаємо, торік команда президента Володимира Зеленського запустила проект «соціальний ліфт», за допомогою якого мав відбуватися пошук фахівців для проведення реформ в країні та «знищення старої системи». У Зеленського планували «чесно і прозоро», без корупції і бюрократії, добирати професіоналів із різних галузей на допомогу новій владі. Нардепи назвали цей проект провальним.