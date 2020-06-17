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В Україні триває епідемія коронавірусу

Коронавірус в Україні: у МОЗ назвали регіони, які не готові до послаблення карантину (ІНФОГРАФІКА)

17 чер 2020, 14:00
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Епідемія коронавірусної хвороби COVID-19 в Україні триває.

Міністерство охорони здоров’я (МОЗ) оновило перелік регіонів, які не готові до послаблення протиепідемічних заходів у зв’язку з епідеміологічною ситуацією, що склалася. Список оприлюднено на сайті МОЗ.

Зазначається, що готовність регіонів до послаблення карантину МОЗ оцінює за трьома критеріями:

  • не більше 12 нових випадків за останні 7 днів на 100 тис. населення;
  • менше 50% завантаженості ліжок у медзакладах, визначених для госпіталізації пацієнтів з коронавірусом;
  • охоплення тестуванням протягом останніх 7 днів понад 12 осіб на 100 тис. населення.

Відтак наразі цим критеріям не відповідають Київ і 10 областей (Вінницька, Волинська, Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська, Львівська, Рівненська, Тернопільська, Чернівецька, Чернігівська). Також відсутні дані щодо тимчасово окупованих територій Автономної республіки Крим і Севастополя.

Коронавірус в Україні, інфографіка: МОЗ

Нагадаємо, в Україні за добу знову зафіксовано антирекорд із захворюваності на COVID-19.

Джерело: Ракурс


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