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В Україні триває епідемія коронавірусу
Коронавірус в Україні: у МОЗ назвали регіони, які не готові до послаблення карантину (ІНФОГРАФІКА)https://racurs.ua/ua/n139857-koronavirus-v-ukrayini-u-moz-nazvaly-regiony-yaki-ne-gotovi-do-poslablennya-karantynu.htmlРакурс
Епідемія коронавірусної хвороби COVID-19 в Україні триває.
Міністерство охорони здоров’я (МОЗ) оновило перелік регіонів, які не готові до послаблення протиепідемічних заходів у зв’язку з епідеміологічною ситуацією, що склалася. Список оприлюднено на сайті МОЗ.
Зазначається, що готовність регіонів до послаблення карантину МОЗ оцінює за трьома критеріями:
- не більше 12 нових випадків за останні 7 днів на 100 тис. населення;
- менше 50% завантаженості ліжок у медзакладах, визначених для госпіталізації пацієнтів з коронавірусом;
- охоплення тестуванням протягом останніх 7 днів понад 12 осіб на 100 тис. населення.
Відтак наразі цим критеріям не відповідають Київ і 10 областей (Вінницька, Волинська, Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська, Львівська, Рівненська, Тернопільська, Чернівецька, Чернігівська). Також відсутні дані щодо тимчасово окупованих територій Автономної республіки Крим і Севастополя.
Нагадаємо, в Україні за добу знову зафіксовано антирекорд із захворюваності на COVID-19.