Київ відкрив аеропорт в Жулянах для міжнародних рейсів, фото — Аеропорт "Київ"

https://racurs.ua/ua/n139856-kyyiv-vidkryv-aeroport-v-julyanah-dlya-mijnarodnyh-reysiv.html

Ракурс

Міжнародний аеропорт «Київ» у Жулянах відкрився для регулярних міжнародних рейсів. Про це повідомляють на сторінці летовища у Фейсбук.

Пізно увечері протиепідемічна комісія столиці зняла обмеження з аеропорту Жуляни на виконання міжнародних та внутрішніх перельотів.

Тому вночі, 16 червня, аеропорт в Жулянах відновив обслуговування міжнародних рейсів. Першим після карантину вилетів літак авіакомпанії Belavia, а вже зранку лоукостер Wizz Air виконав рейси із Києва в Дортмунд та Будапешт. Сьогодні угорський лоукостер планує також виконати рейси до Меммінгена, Лондона, Таллінна та Копенгагена.

Утім, на онлайн-табло аеропорту видно, що частину рейсів 17 червня все ж скасовано.

У зв’язку з пандемією коронавірусу COVID-19 на території аеропорту діють додаткові правила безпеки: вхід до терміналу можливий тільки за наявності проїзного документа, при вході в термінал проводиться температурний скринінг. Пасажири та супроводжуючі особи не допускаються до терміналу без одягнених масок та рукавичок.

Відновлення польотів зі Львова та Харкова заплановане на 19 червня, із Запоріжжя на 23 червня.

Мер Києва Кличко сьогодні під час брифінгу відзначив, що місто не закривало аеропорт, а через вимушене призупинення перевезень пасажирів аеропорт несе великі збитки. Щомісяця підприємство втрачає майже 27 млн грн.

Кличко заявив, що нині є три варіанти вирішення проблем аеропорту «Київ», аби він зміг повноцінно відновити свою роботу:

скоротити витрати і звільнити частину співробітників;

збільшити доходів за допомоги встановлення мінімальних фіксованих ставок на авіаобслуговування і закріпити їх на законодавчому рівні;

здійснити розподіл пасажиропотоку в київському авіавузлі — між аеропортами «Бориспіль» і «Київ».

Мерія передала пропозиції в уряд.