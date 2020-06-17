Киев открыл аэропорт в Жулянах для международных рейсовhttps://racurs.ua/n139856-kiev-otkryl-aeroport-v-julyanah-dlya-mejdunarodnyh-reysov.htmlРакурс
Международный аэропорт «Киев» в Жулянах открылся для регулярных международных рейсов. Об этом сообщается на странице аэропорта в Фейсбук.
Поздно вечером 16 июня противоэпидемическая комиссия столицы сняла ограничения с аэропорта Жуляны на выполнение международных и внутренних перелетов.
Поэтому ночью, 16 июня, аэропорт в Жулянах возобновил обслуживание международных рейсов. Первым после карантина улетел самолет авиакомпании Belavia, а уже утром лоукостер Wizz Air выполнил рейсы из Киева в Дортмунд и Будапешт. Сегодня венгерский лоукостер планирует также выполнить рейсы в Мемминген, Лондон, Таллинн и Копенгаген.
Впрочем, на онлайн-табло аэропота видно, что часть рейсов 17 июня все же отменили.
В связи с пандемией коронавируса COVID-19 на территории аэропорта действуют дополнительные правила безопасности: вход в терминал возможен только при наличии проездного документа, при входе в терминал проводится температурный скрининг. Пассажиры и сопровождающие лица не допускаются к терминалу без одетых масок и перчаток.
Возобновление полетов из Львова и Харькова запланировали на 19 июня, из Запорожья — на 23 июня.
Мэр Киева Кличко сегодня во время брифинга отметил, что город не закрывал аэропорт, а из-за вынужденного приостановления перевозок пассажиров аэропорт несет большие убытки. Ежемесячно предприятие теряет почти 27 млн грн.
Кличко заявил, что сейчас есть три варианта решения проблем аэропорта «Киев», чтобы он смог полноценно восстановить свою работу:
- сократить расходы и уволить часть сотрудников;
- увеличение доходов с помощью установления минимальных фиксированных ставок на авиаобслуживание и закрепления их на законодательном уровне;
- распределение пассажиропотока в киевском авиаузле — между аэропортами «Борисполь» и «Киев».
Мэрия передала предложения в правительство.