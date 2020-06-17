Киев открыл аэропорт в Жулянах для международных рейсов, фото — Аэропорт "Киев"

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Ракурс

Международный аэропорт «Киев» в Жулянах открылся для регулярных международных рейсов. Об этом сообщается на странице аэропорта в Фейсбук.

Поздно вечером 16 июня противоэпидемическая комиссия столицы сняла ограничения с аэропорта Жуляны на выполнение международных и внутренних перелетов.

Поэтому ночью, 16 июня, аэропорт в Жулянах возобновил обслуживание международных рейсов. Первым после карантина улетел самолет авиакомпании Belavia, а уже утром лоукостер Wizz Air выполнил рейсы из Киева в Дортмунд и Будапешт. Сегодня венгерский лоукостер планирует также выполнить рейсы в Мемминген, Лондон, Таллинн и Копенгаген.

Впрочем, на онлайн-табло аэропота видно, что часть рейсов 17 июня все же отменили.

В связи с пандемией коронавируса COVID-19 на территории аэропорта действуют дополнительные правила безопасности: вход в терминал возможен только при наличии проездного документа, при входе в терминал проводится температурный скрининг. Пассажиры и сопровождающие лица не допускаются к терминалу без одетых масок и перчаток.

Возобновление полетов из Львова и Харькова запланировали на 19 июня, из Запорожья — на 23 июня.

Мэр Киева Кличко сегодня во время брифинга отметил, что город не закрывал аэропорт, а из-за вынужденного приостановления перевозок пассажиров аэропорт несет большие убытки. Ежемесячно предприятие теряет почти 27 млн ​​грн.

Кличко заявил, что сейчас есть три варианта решения проблем аэропорта «Киев», чтобы он смог полноценно восстановить свою работу:

сократить расходы и уволить часть сотрудников;

увеличение доходов с помощью установления минимальных фиксированных ставок на авиаобслуживание и закрепления их на законодательном уровне;

распределение пассажиропотока в киевском авиаузле — между аэропортами «Борисполь» и «Киев».

Мэрия передала предложения в правительство.