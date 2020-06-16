Украина не смогла полностью восстановить международные авиарейсы, фото — lowcostavia.com.ua

https://racurs.ua/n139777-ukraina-ne-smogla-polnostu-vosstanovit-mejdunarodnye-aviareysy.html

Ракурс

Международное авиасообщение с Украиной полностью не восстановлено. Рейсы из аэропорта «Киев» им. Сикорского 16 июня не состоятся.

Аэропорт в Жулянах не обслуживает регулярные международные пассажирские рейсы до 3.00 17 июня в связи с продолжением действия карантина COVID-19 в Киеве. Об этом сообщил сайт аэропорта.

Запланированные на сегодня международные рейсы авиакомпаний Wizz Air и Belavia отменили. А вот внутренний рейс Запорожье — Киев выполнят по расписанию.

Также сегодня отменили все рейсы из международного аэропорта во Львове. Рейсы из аэропорта «Борисполь» и внутренние рейсы из Одессы, Харькова и Запорожья выполняют по расписанию.

Аэропорт «Киев» им. Сикорского теперь указывает другую дату возобновления полетов — 17 июня. Несмотря на то, что инцидентность в Киеве не соответствует необходимым критериям, аэропорт им. Сикорского 15 июня принял внутренний рейс Запорожье — Киев авиакомпании «Мотор Сич».

15 июня был отменен рейс Минск — Киев от Belavia, а Wizz Air начала посылать сообщения об отмене своих полетов на 16 июня. Уже после полуночи аэропорт опубликовал информацию, что международные рейсы 16 июня отменены и их возобновления планируется с 17 июня.

Вчера Украина объявила, что возобновила международное авиасообщение: первый регулярный рейс улетел в Минск. Министр инфраструктуры Владислав Криклий, комментируя восстановления международного сообщения, писал, что с 16 июня из Украины в Австрию, Латвию, Германию, Польшу, Венгрию, Португалию, Данию, Грецию, Литву, Словакию, Эстонию и Великобританию планирует летать Wizz Air Hungary, которая получила необходимые разрешения.

Впрочем, карантин помешал восстановлению сообщения.