Україна не змогла повністю відновити міжнародні авіарейси, фото — lowcostavia.com.ua

https://racurs.ua/ua/n139777-ukrayina-ne-zmogla-povnistu-vidnovyty-mijnarodni-aviareysy.html

Ракурс

Міжнародне авіасполучення з України повністю не відновлене. Рейси з аеропорту «Київ» ім. Сікорського 16 червня не відбудуться.

Летовище в Жулянах не обслуговує регулярні міжнародні пасажирські рейси до 3.00 17 червня у зв’язку з продовженням дії карантину COVID-19 у Києві. Про це повідомив сайт аеропорту.

Отже, заплановані на сьогодні міжнародні рейси авіакомпаній Wizz Air та Belavia скасували. А от внутрішній рейс Запоріжжя — Київ виконають за розкладом.

Також сьогодні скасовані всі рейси з міжнародного аеропорту у Львові. Рейси з аеропорту «Бориспіль» та внутрішні рейси з Одеси, Харкова та Запоріжжя виконують за розкладом.

Аеропорт «Київ» ім. Сікорського тепер вказує дату відновлення — 17 червня. Попри те, що інцидентність у Києві не відповідає необхідним критеріям, аеропорт ім. Ігоря Сікорського 15 червня прийняв внутрішній рейс Запоріжжя — Київ авіакомпанії «Мотор Січ».

Увечері 15 червня було скасовано рейс Мінськ — Київ від Belavia, а Wizz Air почав надсилати повідомлення про скасування і своїх польотів на 16 червня. Вже після опівночі аеропорт опублікував інформацію, що міжнародні рейси 16 червня скасовано і їх відновлення планується з 17 червня.

Учора Україна оголосила, що відновила міжнародне авіасполучення: перший регулярний рейс полетів у Мінськ. Міністр інфраструктури Владислав Криклій, коментуючи відновлення міжнародного сполучення, писав, що з 16 червня з України до Австрії, Латвії, Німеччини, Польщі, Угорщини, Португалії, Данії, Греції, Литви, Словаччини, Естонії та Великої Британії планує літати Wizz Air Hungary, яка отримала необхідні дозволи.

Утім, карантинні обмеження стали на заваді відновлення сполучення.