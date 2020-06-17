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В Украине продолжается эпидемия коронавируса, фото:

Коронавирус в Украине: в Минздраве назвали регионы, не готовые к ослаблению карантина (ИНФОГРАФИКА)

17 июн 2020, 14:00
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Эпидемия коронавирусной болезни COVID-19 в Украине продолжается.

Министерство здравохраниения обновило перечень регионов, которые не готовы к ослаблению противоэпидемических мероприятий в связи с эпидемиологической ситуацией. Список обнародован на сайте Минздрава.

Отмечается, что готовность регионов к ослаблению карантина Минздрав оценивает по трем критериям:

  • менее 12 новых случаев за последние 7 дней на 100 тыс. населения;
  • менее 50% загруженности коек в медучреждениях, определенных для госпитализации пациентов с коронавирусом;
  • охват тестированием в течение последних 7 дней более 12 человек на 100 тыс. населения.

Таким образом, сейчас этим критериям не соответствуют Киев и 10 областей (Винницкая, Волынская, Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Львовская, Ровенская, Тернопольская, Черновицкая, Черниговская). Также отсутствуют данные о временно оккупированных территориях Автономной республики Крым и Севастополе.

Коронавирус в Украине, инфографика: Минздрав

Напомним, в Украине за сутки снова зафиксирован антирекорд по заболеваемости COVID-19.

Источник: Ракурс


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