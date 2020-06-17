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В Украине зафиксировали антирекорды летальности и количества новых больных COVID-19

В Украине зафиксировали антирекорды летальности и количества новых больных COVID-19 (КАРТА)

17 июн 2020, 09:29
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Коронавирус в Украине установил новый антирекорд — за сутки зарегистрировали 758 случаев инфицирования. COVID-19 за сутки унес жизни 31 человека.

С начала эпидемии в стране обнаружили коронавирус уже у 33 тыс. 234 пациентов, 943 — умерли.

Больше всего случаев коронавируса за сутки зарегистрировали во Львовской (152), Закарпатской (82) и Черновицкой (69) областях.

Антирекорды коронавируса, карта — ЦОЗ Минздрава

Всего заболевание подтверждено у 2 тыс. 445 детей и 5 тыс. 650 медиков.

Больше всего случаев коронавируса подтверждено в Черновицкой (4 тыс. 82), Львовской (3 тыс. 227), Ровенской (2 тыс. 499), Киевской (2 тыс. 78), Закарпатской (1 тыс. 808) областях и Киеве (4 тыс. 26).

Вчера «Ракурс» сообщал, что показатели заболеваемости не позволяют ослабить карантин в 11 регионах страны.

Источник: Ракурс


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