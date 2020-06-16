В мире продолжается эпидемия коронавируса, фото:

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Коронавирусная болезнь COVID-19, развитие которой провоцирует коронавирус SARS-CoV-2, могла вступить в новую фазу — так называемую фазу «выгорания».

В мире все больше больных выздоравливают после инфицирования, хотя в начале эпидемии COVID-19 летальность была высокой, сообщает издание The Daily Mail.

Это может свидетельствовать, что SARS-CoV-2 идет тем же путем, что и ряд инфекций до него — путем мутации ранее смертельный вирус перестает убивать своего носителя и превращается в еще одного из многих относительно «мирных» жителей человеческого организма.

Первые возможные доказательства такого развития событий поступают из северной Италии, которая получила серьезный удар эпидемии этой весной.

Сила, которую вирус имел два месяца назад, не такая, как сегодня, — отмечает глава отделения инфекционных заболеваний в госпитале Сан-Мартино итальянской Генуи профессор Маттео Бассетта.

По его словам, у большинства пациентов в марте-апреле наблюдались острый респираторный дистресс-синдромом, шок, мультиорганная недостаточность. Многие из них умерли в первые дни после госпитализации.

А теперь мы вообще не наблюдаем таких пациентов. Связано ли это с тем, что вирус теряет свой потенциал? Я не знаю, — отметил медик.

Слова Бассетта подтверждает исследование показателей летальности коронавируса, проведенное эпидемиологом Ламберто Манцоли из расположенного на севере Италии Университета Феррары.

Проведенный им анализ показывает, что с марта по апрель смертность от COVID-19 среди представителей всех возрастных групп упала более чем наполовину.

Однако пока исследования Манцоли не опубликовано ни в одном авторитетном научном журнале, поскольку не прошло независимой оценки.

Впрочем, падение смертности может свидетельствовать и не о мутации, а об обнаружении более эффективных способов лечения. Манцоли отмечает, что в начале эпидемии медики ждали, пока состояние больных ухудшится, прежде чем давать лекарства и делать вентиляцию легких. Теперь эти шаги делаются раньше.

Кроме того, вирус просто мог сначала заразить и убить наиболее уязвимых людей.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения сделала заявление о новой волне коронавируса.