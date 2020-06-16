Коронавирус в мире: ВОЗ обнародовала заявление о новой волне COVID-19

https://racurs.ua/n139819-voz-obnarodovala-zayavlenie-o-novoy-volne-koronavirusa.html

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Коронавирус в мире снова распространяется, поэтому страны должны быть готовыми к новой вспышке COVID-19. Такое заявление сделал глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебреесус во время брифинга.

Даже страны, которые продемонстрировали способность преодолеть распространение коронавирусной инфекции, должны быть и в дальнейшем готовыми к новой волне. В течение последних двух недель почти ежедневно в мире фиксируется по 100 тыс. новых заражений, — рассказал глава ВОЗ.

Представители ВОЗ также отметили, что с 16 июня Китай усилил карантин в части Пекина после того, как мегаполис свыше 50 дней продержался без новых случаев инфицирования COVID-19. 29 жилых комплексов в столице Китая переведены под закрытое управление с усиленной охраной. Ранее власти Пекина распорядились закрыть из-за обнаружения коронавируса большой оптовый продуктовый рынок «Синьфади», где продавалась свежая рыба и дичь. Также в городе закрыли ряд школ и детсадов.

В то же время в около 20 штатах США, которые на протяжении последних недель начали восстанавливать экономическую активность, также регистрируется рекордное количество новых заражений. Частично это объясняют увеличением объемов тестирования.

Напомним, по состоянию на 16 июня в мире зафиксировано свыше 8,1 млн случаев инфицирования COVID-19. Победили болезнь 4,2 млн человек.