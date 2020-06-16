Коронавірус у світі: ВООЗ оприлюднила заяву щодо нової хвилі COVID-19

https://racurs.ua/ua/n139819-vooz-opryludnyla-zayavu-schodo-novoyi-hvyli-koronavirusu.html

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Коронавірус у світі знову поширюватиметься, тому країни повинні бути готовими до нового спалаху COVID-19. Таку заяву зробив очільник Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) Тедрос Гебреєсус під час брифінгу.

Навіть країни, які продемонстрували здатність подолати поширення коронавірусної інфекції, мусять бути й надалі готовими до нової хвилі. Впродовж останніх двох тижнів майже щодня у світі фіксується по 100 тис. нових заражень, — розповів глава ВООЗ.

Представники ВООЗ також зазначили, що з 16 червня Китай посилив карантин у частині Пекіна після того, як мегаполіс понад 50 днів протримався без жодного зафіксованого випадку інфікування COVID-19. 29 житлових комплексів у столиці Китаю переведені під закрите управління з повною охороною. Раніше влада Пекіна розпорядилася закрити через виявлення коронавірусу великий гуртовий продуктовий ринок «Синьфаді», де продавалася свіжа риба й дичина. Також в місті закрили ряд шкіл та дитсадків.

Водночас у близько 20 штатах США, які впродовж останніх тижнів почали відновлювати економічну активність, також реєструється рекордна кількість нових інфікувань. Частково це пояснюють збільшенням обсягів тестувань.

Нагадаємо, станом на 16 червня у світі зафіксовано понад 8,1 млн випадків інфікування COVID-19. Перемогли хворобу 4,2 млн осіб.