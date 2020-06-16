Назар Холодницький. Фото: LIGA.net

https://racurs.ua/ua/n139818-u-venediktovoyi-hochut-vidstoronyty-holodnyckogo-vidkryto-dyscyplinarne-provadjennya-dokument.html

Ракурс

Офіс генпрокурора відкрив проти голови Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назара Холодницького дисциплінарне провадження. Завтра, 17 червня, кадрова комісія розгляне питання щодо відсторонення Холодницького від займаної посади на час розслідування.

Про це повідомив Холодницький у Facebook та опублікував копії листів Офісу генпрокурора.

Підставою для відкриття дисциплінарного провадження проти Холодницького стала скарга керівника генеральної інспекції Офісу генпрокурора Сергія Лисаченка щодо здійснення головою САП дисциплінарного порушення.

У листі також зазначено, що скарга містить відомості службової інформації, тому документу присвоєно гриф «Для службового користування».

Холодницькому пропонується ознайомитися зі скаргою, попередньо погодивши місце та час ознайомлення у телефонному режимі.

Також голові САП пропонують надати детальне письмове пояснення щодо порушень, які вказані в скарзі, та направити його на адресу кадрової комісії.

Ну що ж … Може хоч завтра дізнаюся, в чому суть і чому все так секретно, — написав Холодницький у Facebook.

Як раніше писав «Ракурс», генеральний прокурор Ірина Венедіктова звинуватила САП у саботажі ключових кримінальних справ, а також вказала на системні прорахунки та численні порушення із боку Холодницького.