Андрій Єрмак, фото: «Бі-бі-сі Україна»

https://racurs.ua/ua/n139817-olimpiyska-pryzerka-pres-sekretar-ta-eks-produser-ievrobachennya-u-iermaka-narahuvaly-11.html

Ракурс

Андрій Єрмак, голова Офісу президента України, має 11 радників.

Троє з них є штатними радниками, ще вісім — позаштатними. Про це повідомляє видання «the Бабель» з посиланням на відповідь Департаменту управління персоналом Офісу президента на відповідний інформаційний запит.

Серед штатних радників Єрмака:

Лілія Пашинна — колишній помічник народного депутата з «Самопомочі» Олега Лаврика. У 2019−2020 роках керувала патронатною службою міністра розвитку громад і територій;

Ростислав Карандєєв — колишній заступник міністра культури, керівник апарату міністерства (з 29 квітня 2016 року по 26 лютого 2020 року);

Вікторія Романова — один із виконавчих продюсерів Євробачення 2017 року. З травня до 2017 року до березня 2019 року працювала в «1+1 медіа», де займалася питаннями стратегічного планування;

Позаштатні радники:

Сергій Куніцин — колишній голова ради міністрів Криму. Представник у Криму президента Віктора Януковича (у 2010 році) та виконувача обов’язків президента Олександра Турчинова (у лютому-березні 2014 року). У червні 2014 року став позаштатним радником президента України Петра Порошенка. У Верховній Раді минулого скликання був народним депутатом від «Блоку Петра Порошенка». 2 червня цього року Володимир Зеленський призначив його головою консультативної ради у справах ветеранів війни, сімей загиблих і померлих захисників України;

Олена Говорова — призер Олімпійських ігор 2000 року в легкоатлетичній дисципліні потрійний стрибок. Радник Єрмака з питань спорту;

Дарія Зарівна — прес-секретар Єрмака, колишній шеф-редактор видання lʼofficiel Online;

Дмитро Дячук — член-кореспондент Національної академії медичних наук України, заслужений лікар України, директор наукового центру «Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини» Державного управління справами;

Михайло Пасічник — фармацевт-гомеопат, колишній голова Державної служби України з лікарських засобів;

Михайло Подоляк — політтехнолог;

Руслан Магомедов — фінансовий консультант, працював у «Аструм Капітал»;

Вадим Потаєв.

Нагадаємо, в середині травня Верховна Рада попередньо дозволила приховувати декларації радників Офісу президента.