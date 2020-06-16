Руслан Демченко. Фото: 5 канал

https://racurs.ua/ua/n139816-zelenskyy-pryznachyv-u-rnbo-chynovnyka-z-komandy-yanukovycha.html

Ракурс

Володимир Зеленський, президент України, призначив Руслана Демченка першим заступником секретаря РНБО України.

Про це йдеться в указі № 228/2020 «Про призначення Р. Демченка першим заступником секретаря Ради національної безпеки і оборони України». Документ розміщений на сайті глави держави.

Призначити Демченка Руслана Михайловича першим заступником секретаря Ради національної безпеки і оборони України, — йдеться у тексті указу.

Як відомо, Демченко з липня 2019 року працює радником Зеленського. Сьогодні глава держави також підписав указ про звільнення його з цієї посади. В часи президентства Віктора Ющенка він працював в президентському апараті.

А під час режиму Віктора Януковича Демченко був першим заступником міністра закордонних справ України — займався російським напрямком і брав участь у підготовці харківських угод. Після Революції гідності Демченко працевлаштувався у команді Порошенка — був радником президента, працював над угодами «першого Мінська».

Демченко попадає під дію закону про люстрацію, бо займав високу посаду в часи правління Януковича.

Раніше повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський з подачі глави Офісу президента Андрія Єрмака вирішив призначити Руслана Демченка, який був топ-чиновником у команді Віктора Януковича, першим заступником секретаря Ради національної безпеки та оборони України.