Руслан Демченко. Фото: 5 канал

https://racurs.ua/n139816-zelenskiy-naznachil-v-snbo-chinovnika-iz-komandy-yanukovicha.html

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Владимир Зеленский, президент Украины, назначил Руслана Демченко первым заместителем секретаря СНБО Украины.

Об этом говорится в указе № 228/2020 «О назначении Р. Демченко первым заместителем секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины». Документ размещен на сайте главы государства.

Назначить Демченко Руслана Михайловича первым заместителем секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины, — говорится в тексте указа.

Как известно, Демченко с июля 2019 года работает советником Зеленского. Сегодня глава государства также подписал указ об увольнении его с этой должности. Во времена президентства Виктора Ющенко он работал в президентском аппарате.

А во время режима Виктора Януковича Демченко был первым заместителем министра иностранных дел Украины — занимался российским направлением и принимал участие в подготовке харьковских соглашений. После Революции достоинства Денченко трудоустроился в команде Порошенко — был советником президента, работал над соглашениями «первого Минска».

Демченко попадает под действие закона о люстрации, так как занимал высокую должность во времена правления Януковича.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский с подачи главы Офиса президента Андрея Ермака решил назначить Руслана Демченко, который был топ-чиновником в команде Виктора Януковича, первым заместителем секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины.