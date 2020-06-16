Новости мира: КНДР взорвала офисное здание на границе с Южной Кореей

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Северная Корея (КДНР) подорвала пограничный офис, созданный для улучшения коммуникации с Южной Кореей. Сеул заявил, что разрушение здания в северокорейском городе Кэсон, расположенном близ напряженного участка границы, произошло во вторник в 14.49.

Офис открыли в 2018 году, чтобы помочь КНДР и Южной Корее наладить коммуникацию. Отделение связи с января пустовало из-за пандемии коронавируса и карантина. По информации СМИ, Пхеньян считал этот офис «ненужным». Ранее Северная Корея уже угрожала снести здание, якобы из-за неспособности Сеула помешать активистам распространять пропагандистские листовки через границу, пишет Yonhap.

По мнению некоторых экспертов, такими действиями КНДР сигнализирует о своем разочаровании, поскольку Сеул не сумел восстановить совместные экономические проекты из-за санкций.

Военные Южной Кореи в ответ усилили наблюдение за Пхеньяном, армия приведена в состояние повышенной боеготовности. Также Сеул грозит вернуть войска в демилитаризованную зону.

Сестра северокорейского лидера, которая может занять кресло Ким Чен Ына в случае его смерти вследствие проблем со здоровьем, ранее заявляла, что КНДР снесет «бесполезный» офис. В администрации президента Южной Кореи всю ответственность за подрыв возложили на руководство Пхеньяна.

Напомним, Северная и Южная Кореи все еще находятся в состоянии войны, поскольку после ее завершения в 1953 году мирное соглашение так и не было заключено.

Также напомним, 2 мая лидер КНДР появился на публике спустя почти три недели отсутствия. Это было первое появление Ким Чен Ына на публике с 11 апреля. Лидер КНДР за это время пропустил несколько важных для страны мероприятий. В связи с этим СМИ ряда стран за прошедшее время публиковали сообщения со ссылкой на источники, что северокорейский лидер может быть тяжело болен или даже мертв.