Суд может арестовать Порошенко. Фото: tvzvezda.ru

https://racurs.ua/n139814-ofis-genprokurora-potrebuet-aresta-poroshenko-advokat.html

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Петру Порошенко, бывшему президенту, будут просить меру пресечения в виде заключения под стражу с правом внесения залога 10 млн грн.

Офис генерального прокурора потребует арестовать лидера партии «Европейская солидарность». Меру пресечения будет рассматривать судья Печерского райсуда Сергей Вовк. Об этом сообщил на брифинге адвокат Порошенко Илья Новиков, передает «РБК-Украина».

Про судью Вовка существует среди юристов мнение, что он связан с Офисом президента. Судья Вовк вел процесс Луценко, его пытались уволить и он восстановился в должности судьи. Судья Вовк рассматривал и выносил решение по предыдущему ходатайству ГБР в рамках серии дел против Порошенко. То, что это ходатайство из-за ряда причин оказалось распределено на судью Вовка, — это ожидаемо и нас это не удивило, — заявил Новиков.

По словам адвоката, заседание Печерского суда состоится в четверг, 18 июня, в 15.15. Он также подтвердил, что Порошенко обязательно прибудет на судебное заседание, поскольку это «принципиальный вопрос».

А адвокат Игорь Головань отметил, что количество процессуальных нарушений в этом производстве огромное, и генпрокурор Ирина Венедиктова первая в истории руководитель Офиса генпрокурора, которая фактически поставила под сомнение конституционные полномочия президента.

Напомним, 10 июня прокуроры Офиса генерального прокурора объявили о подозрении народному депутату от «Европейской солидарности» Порошенко в деле о назначении Сергея Семочко председателем Службы внешней разведки.

Печерский районный суд Киева начнет избирать экс-президенту меру пресечения в четверг, 18 июня.