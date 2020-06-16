Столкновения под Шевченковским райсудом: фото: «Радіо Свобода»

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Столкновения под Шевченковским райсудом Киева, которые произошли вчера во время избрания меры пресечения активисту Сергею Стерненко, могла спровоцировать «относительно новая парламентская политическая сила» с целью повышения рейтинга и «хайпа» на мировой волне протестов, спровоцированных убийством в США Джорджа Флойда.

Об этом директор Департамента коммуникаций МВД Украины Артем Шевченко заявил в сообщении на своей странице в социальной сети Фейсбук.

Никогда, если акция мирная и ее участники ведут себя мирно, Национальная полиция Украины и Национальная гвардия Украины не будут сами ни с того ни с сего провоцировать первыми схватки и применять силу, — заверил Шевченко.

Также Шевченко коснулся инцидента с избиением ногами одного из активистов при задержании его полицией. Тогда фотокамеры журналистов сняли, как один из правоохранителей наносит ногой удар активисту, который уже лежал на земле.

За то, что один полицейский в эмоции недопустимо позволил себе пнуть ногой правонарушителя на земле, он уже отстранен от службы, — отметил Шевченко и добавил, что в отношении этого правоохранителя проводится служебное расследование.

Напомним, вчера во время столкновений под Шевченковским райсудом полиция задержала нескольких активистов. Впоследствии их отпустили.