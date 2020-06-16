Під час сутичок у Києві, фото: «Радіо Свобода»

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Сутички під Шевченківським райсудом Києва, які сталися вчора під час обрання запобіжного заходу активісту Сергію Стерненку, могла спровокувати «відносно нова парламентська політична сила» з метою підвищення рейтингу та «хайпу» на світовій хвилі протестів, спровокованій убивством у США Джорджа Флойда.

Про це директор Департаменту комунікацій МВС України Артем Шевченко заявив у повідомленні на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук.

Ніколи, якщо акція мирна та її учасники поводяться мирно, Національна поліція України і Національна гвардія України не будуть самі ні сіло ні впало провокувати першими сутички і застосовувати силу, — запевнив Шевченко.

Також Шевченко торкнувся інциденту з побиттям ногами одного з активістів під час затримання його поліцією. Тоді фотокамери журналістів зафільмували, як один із правоохоронців завдає ногою удару активісту, що вже лежав на землі.

За те, що один поліцейський в емоції неприпустимо дозволив собі копнути ногою правопорушника на землі, він вже відсторонений від служби, — зазначив Шевченко і додав, що стосовно цього правоохоронця проводиться службове розслідування.

Нагадаємо, вчора під час сутичок під Шевченківським райсудом поліція затримала кількох активістів. Згодом їх відпустили.