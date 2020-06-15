Побиття активістів. Фото: Фото: Сергій Нуженко

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Поліцейські, які побили мітингувальників біля Шевченківського районного суду Києва, де обирають запобіжний захід активісту Сергію Стерненку, відсторонені.

Начальник столичної поліції Андрій Крищенко на час службового розслідування відсторонив від виконання обов’язків двох правоохоронців. Поліція звернулася до ЗМІ з проханням надати фото та відео побиття активістів, що допоможе проведенню службової перевірки. Результати перевірки поліція направить до Державного бюро розслідувань. Про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва.

За словами Крищенка, поліція затримала під час сутичок п’ятьох осіб, на правопорушників склали адміністративні протоколи за ст. 173 (дрібне хуліганство) та ст. 185 (злісна непокора законному розпорядженню або вимозі поліцейського) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Нардеп від фракції «Голос» Ольга Стефанишина заявила, що з Шевченківського райвідділу поліції відпустили Олександра Кір’якова — п’ятого затриманого. Раніше з будівлі поліції вийшли Віталій Овчаренко, Микола Виговський, Андрій Мартиненко і Антон Коваленко.

Крім того, правоохоронці розпочали кримінальне провадження за фактом перешкоджання журналістській діяльності.

Нагадаємо, сьогодні під будівлею Шевченківського районного суду, де Стерненку обирають запобіжний захід, сталися сутички між правоохоронним та прибічниками підозрюваного. Силовики затримали щонайменше сімох людей, постраждалі заявляють про побиття.