Суд став на сторону НБУ у справі ПриватБанку. Фото: amazonaws.com

https://racurs.ua/ua/n139762-verhovnyy-sud-zakryv-provadjennya-u-spravi-rodyny-surkisiv-proty-pryvatbanku.html

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Велика палата Верховного суду закрила провадження у справі про вклади сім’ї Суркісів у «ПриватБанку».

Феміда у цій справі стала на бік Нацбанку і скасувала рішення першої інстанції про виплату компаніям родини Суркісів понад 250 млн дол. Відповідне рішення було прийнято 15 червня. Про це сьогодні міністр юстиції Денис Малюська повідомив у своєму Facebook.

Велика палата Верховного суду припинила провадження у справі Суркісів. Проблема як мінімум відкладається. Чекаємо тексти постанов, — йдеться в повідомленні.

Верховний суд у Telegram повідомив, що Феміда дійшла висновку, що позов у цій справі подано на захист майнових прав на вклад, які позивачі вважають порушеними у зв’язку з визнанням їх пов’язаними особами. Такий спір за суб'єктним складом підлягає розгляду судами цивільної юрисдикції.

Як відомо, згідно з постановою Печерського районного суду Києва, банк повинен був примусово виплатити компаніям, пов’язаним з сім'єю Суркісів, більше 250 млн дол. за депозитними договорами, які були припинені в грудні 2016 року. Зобов’язання за цими депозитними договорами були обмінені на акції додаткової емісії «ПриватБанку» при націоналізації.

Нагадаємо, 10 червня Київський апеляційний суд відмовив у задоволенні скарги Кабміну на рішення Печерського райсуду 2017 року про зобов’язання державного «ПриватБанку» обслуговувати депозити англійських компаній братів Суркісів. Йшлося про шість офшорних компаній, пов’язаних із сім'єю Суркісів.