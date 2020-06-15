Зеленський та Трюдо. Фото: Володимир Зеленський у Twitter

https://racurs.ua/ua/n139761-kanada-pereglyane-mojlyvist-sproschennya-vizovogo-rejymu-dlya-ukrayiny-zelenskyy.html

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Канада спробує спростити візовий режим для України. Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо погоджується, що треба працювати у цьому напрямку.

Про це йшлося у телефонній розмові президента України Володимира Зеленського з керівником канадського уряду, написав український лідер 15 червня на власній сторінці у Twitter.

Ми маємо вже зараз окреслити часові рамки початку двостороннього візового діалогу. Можемо розпочати спрощення візового режиму з окремих категорій громадян, наприклад молоді, студентів, як говорили в Торонто торік, — заявив президент.

За словами Зеленського, в Україну має прибути група канадських експертів для моніторингу стану відповідності України візовим критеріям Канади.

В Офісі президента додали, що лідери обговорили заходи обох країн з метою протидії COVID-19 та можливості співпраці для подолання пандемії коронавірусу. Зеленський подякував за гуманітарну допомогу з Канади для протидії епідемії.

Нагадаємо, в ДПСУ підрахували, що за три останні роки українці здійснили майже 49 млн поїздок до країн Євросоюзу як за біометричними паспортами, так і не біометричними документами.