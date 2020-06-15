У Москві невідомий обстріляв поліцейських, є поранені (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n139760-u-moskvi-nevidomyy-obstrilyav-policeyskyh-ie-poraneni-video.htmlРакурс
У Москві 15 червня сталася стрілянина на Ленінському проспекті.
Збройний інцидент трапився близько 15.00 поруч з готелем «Салют». Перехожий відкрив вогонь по співробітниках ДАІ, які перебували в патрульній машині і оформляли протокол на таксиста за порушення правил дорожнього руху. Про це повідомляє Telegram-канал Baza.
Зазначається, що невідомий здійснив шість пострілів. Чотири кулі влучили в одного інспектора, ще дві — у іншого правоохоронця. Поліцейський відкрив вогонь у відповідь та поранив нападника в живіт. Попередньо відомо, що стрілець перебував під дією наркотиків або алкоголю.
За інформацією Telegram-каналу Mash, постраждалих у перестрілці госпіталізували, лікарі борються за життя поранених. Обоє правоохоронців перебувають у дуже важкому стані. Стрілок теж перебуває у реанімації.
Мотиви злочину та особа нападника ще не встановлені. Лікарі кажуть, що найближчим часом допитати стрілка буде неможливо.
Момент перестрілки з поліцейськими потрапив на відео.
Нагадаємо, 8 червня в Сіетлі під час протестів через смерть афроамериканця Джорджа Флойда чоловік в’їхав у натовп, після чого вийшов із машини і почав розстрілювати протестувальників.