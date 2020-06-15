Завод «Антонов». Фото: sharknews.ru

https://racurs.ua/ua/n139759-sud-ponovyv-na-posadi-zvilnenogo-prezydenta-zavodu-antonov.html

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Окружний адміністративний суд Києва призупинив дію рішення генерального директора державного концерну «Укроборонпром» Айвараса Абромавичуса про звільнення президента державного підприємства «Антонов» Олександра Донця.

Феміда задовольнила клопотання Донця за його позовом про незаконність наказу глави «Укроборонпром». Крім того, суд заборонив вчиняти будь-які дії щодо зміни даних про президента заводу «Антонов» у Державному реєстрі, у тому числі виключати з держреєстру відомості про те, що Донець є керівником держпідприємства. Про це 15 червня повідомляє юридична фірма «Ілляшев та Партнери» на власному веб-сайті.

Згідно з Кодексом адміністративного судочинства, ухвала суду набрала законної сили негайно з моменту її винесення, тобто пан Донець наразі є єдиним законним керівником ДП «Антонов», — заявив юрист Роман Марченко та додав, що будь-які особи, які перешкоджатимуть діяльності глави авіазаводу, підлягають кримінальній відповідальності.

Нагадаємо, 9 червня державний концерн «Укроборонпром» ухвалив рішення про припинення повноважень президента підприємства державного підприємства «Антонов» Олександра Донця. Трудовий колектив виступив проти таких дій — влаштував мітинг та вимагав залишити Донця на посаді.