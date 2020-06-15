Корупція в «Укрзалізниці». Фото: psm7.com

https://racurs.ua/ua/n139758-antykorupciynyy-sud-obrav-zapobijni-zahody-pidozruvanym-u-spravi-boryspilskogo-ekspresu.html

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Вищий антикорупційний суд частково задовольнив клопотання детектива НАБУ та обрав запобіжні заходи п’ятьом особам, які підозрюються у зловживанні службовим становищем під час організації сервісу з продажу електронних квитків на «Бориспільський експрес».

Дії топ-менеджерів «Укрзалізниці» правоохоронці кваліфікували за ч. 3 ст. 15 (замах на злочин), ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України. Про це 15 червня повідомляє «Судова влада України».

ВАКС обрав запобіжний захід у виді застави у розмірі 336 тис. 320 грн директору філії Головного інформаційно-обчислювального центру «Укрзалізниці», а його заступнику — заставу в розмірі 630 тис. 600 грн.

Директору «ТОВ «Віртуальні технології і системи» обрали запобіжний захід у виді застави у розмірі 168 тис. 160 грн, а бенефіціарному власнику цього товариства — 2 млн 102 тис. грн. Ще одному підозрюваному також обрано заставу у розмірі 945 тис. 900 грн.

Слідчі вважають, що вказані особи ініціювали закупівлю нового сервісу для продажу квитків на «Бориспільський експрес», хоча він фактично дублює функціональні можливості вже наявного електронного сервісу booking.uz.gov.ua, отже не створює додаткової вартості для державної компанії.

Нагадаємо, Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомила про підозру двом чиновникам «Укрзалізниці», які причетні до створення сервісу з продажу е-квитків на «Бориспільський експрес». Розслідування триває із грудня 2018 року.