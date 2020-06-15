Коррупция в «Укрзализныце». Фото: psm7.com

https://racurs.ua/n139758-antikorrupcionnyy-sud-izbral-mery-presecheniya-podozrevaemym-po-delu-borispolskogo-ekspressa.html

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Высший антикоррупционный суд частично удовлетворил ходатайство детектива НАБУ и избрал меры пресечения пятерым лицам, которые подозреваются в злоупотреблении служебным положением при организации сервиса по продаже электронных билетов на «Бориспольский экспресс».

Действия топ-менеджеров «Укрзализныци» правоохранители квалифицировали по ч. 3 ст. 15 (покушение на преступление), ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины. Об этом 15 июня сообщает «Судебная власть Украины».

ВАКС избрал меру пресечения в виде залога в размере 336 тыс. 320 грн директору филиала Главного информационно-вычислительного центра «Укрзализныци», а его заместителю — залог в размере 630 тыс. 600 грн.

Директору «ООО «Виртуальные технологии и системы» избрали меру пресечения в виде залога в размере 168 тыс. 160 грн, а бенефициарному владельцу этого общества — 2 млн 102 тыс. грн. Еще одному подозреваемому также избран залог в размере 945 тыс. 900 грн.

Следователи считают, что указанные лица инициировали закупку нового сервиса для продажи билетов на «Бориспольский экспресс», хотя он фактически дублирует функциональные возможности уже существующего электронного сервиса booking.uz.gov.ua, следовательно, не создает дополнительной стоимости для государственной компании.

Напомним, Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщила о подозрении двум чиновникам «Укрзализныци», которые причастны к созданию сервиса с продажи е-билетов на «Бориспольский экспресс». Расследование продолжается с декабря 2018 года.