Киев накрыла гроза. Фото: prostonews.info

https://racurs.ua/n139757-kiev-nakryla-groza-zatoplennye-ulicy-i-povalennye-derevya-sprovocirovali-probki-na-dorogah-foto.html

Ракурс

Киев сегодня вечером накрыл ливень, который сопровождался грозой и сильными порывами ветра. Некоторые улицы столицы превратились в реки, ветром повалило несколько деревьев, которые упали на припаркованные автомобили и перекрыли движение улицами.

На улице Олеговской на припаркованные автомобили упало дерево. В одной из машин находился водитель, который, услышав шум, успел выскочить, сообщает в Telegram-канале «Киев оперативный».

Подобный инцидент зафиксирован на улице Сечевых Стрельцов. Дерево упало на провода, образовалась пробка. Некоторые владельцы автомобилей даже помогали коммунальщикам убрать с проезжей части дерево, чтобы скорее проехать.

В КП «Киевпастранс» сообщили, что в результате подтопления улиц график движения нескольких маршрутов общественного транспорта нарушен.

Ситуацию на дорогах усугубляют многочисленные ДТП, из-за которых образуются большие пробки. Сервис Google Maps информирует об авариях в центре Киева, а также на некоторых дорогам в направлении левого берега.

ДТП произошли на Дарницком мосту, улицах Набережно-Крещатицкой, Верхнем Валу, Костельной, Парковой дороге, бульваре Дружбы народов и проспекте Победы. Вблизи станции метро «Берестейская» произошло сразу две аварии.

Как ранее писал «Ракурс», в Днепре за 15 минут выпала полуторамесячная норма осадков. Ливень, который сопровождался шкальным ветром, привел к падению деревьев.