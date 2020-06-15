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Ракурс
Андрей Антоненко. Фото: belsat.eu

Дело Шеремета: суд отложил рассмотрение апелляции на арест Антоненко (ДОКУМЕНТ)

15 июн 2020, 18:20
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Киевский апелляционный суд на три недели перенес рассмотрение апелляционной жалобы на продление содержания под стражей подозреваемого в деле Павла Шеремета Андрея Антоненко.

Заседание по апелляционной жалобе на постановление следственного судьи Печерского райсуда, которым Антоненко продлили срок ареста, закончилось не начавшись. Материалы дела в суд не могут доставить уже две недели. Об этом 15 июня сообщает сообщество Free Riff в Facebook.

Следующее судебное заседание должно состояться 6 июля в 16.15.

Документ: Дмитрий Круговой в Facebook

Напомним, 21 мая следствие изменило подозрения трем фигурантам дела об убийстве журналиста Павла Шеремета. Теперь музыкант Андрей «Риффмастер» Антоненко превратился из организатора в исполнителя убийства. Из текста нового подозрения исчезли формулировки об «ультранационалистических взглядах» и «величии арийской расы».

Антоненко находится под стражей почти полгода. Детскому хирургу Юлии Кузьменко и военной медсестре Яне Дугарь также изменили текст подозрения.

Источник: Ракурс


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