Новини
  1. Новини
  2. Юридичні новини
  3. Новина
Ракурс
Андрій Антоненко. Фото: belsat.eu

Справа Шеремета: суд відклав розгляд апеляції на арешт Антоненка (ДОКУМЕНТ)

15 чер 2020, 18:20
999

Київський апеляційний суд на три тижні переніс розгляд апеляційної скарги на продовження утримання під вартою підозрюваного в справі Павла Шеремета Андрія Антоненка.

Засідання за апеляційною скаргою на постанову слідчого судді Печерського райсуду, яким Антоненку продовжили термін арешту, закінчилося не розпочавшись. Матеріали справи в суд не можуть доставити вже два тижні. Про це 15 червня повідомляє спільнота Free Riff у Facebook.

Наступне судове засідання має відбутися 6 липня о 16.15.

Документ: Дмитро Круговий у Facebook

Нагадаємо, 21 травня слідство змінило підозри трьом фігурантам справи про вбивство журналіста Павла Шеремета. Тепер музикант Андрій «Ріффмастер» Антоненко перетворився із організатора на виконавця вбивства. Із тексту нової підозри зникли формулювання про «ультранаціоналістичні погляди» і «велич арійської раси».

Антоненко перебуває під вартою майже півроку. Дитячому хірургу Юлії Кузьменко та військовій медсестрі Яні Дугарь також змінили текст підозри.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter





Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів