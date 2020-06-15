Андрій Антоненко. Фото: belsat.eu

https://racurs.ua/ua/n139756-sprava-sheremeta-sud-vidklav-rozglyad-apelyaciyi-na-aresht-antonenka-dokument.html

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Київський апеляційний суд на три тижні переніс розгляд апеляційної скарги на продовження утримання під вартою підозрюваного в справі Павла Шеремета Андрія Антоненка.

Засідання за апеляційною скаргою на постанову слідчого судді Печерського райсуду, яким Антоненку продовжили термін арешту, закінчилося не розпочавшись. Матеріали справи в суд не можуть доставити вже два тижні. Про це 15 червня повідомляє спільнота Free Riff у Facebook.

Наступне судове засідання має відбутися 6 липня о 16.15.

Нагадаємо, 21 травня слідство змінило підозри трьом фігурантам справи про вбивство журналіста Павла Шеремета. Тепер музикант Андрій «Ріффмастер» Антоненко перетворився із організатора на виконавця вбивства. Із тексту нової підозри зникли формулювання про «ультранаціоналістичні погляди» і «велич арійської раси».

Антоненко перебуває під вартою майже півроку. Дитячому хірургу Юлії Кузьменко та військовій медсестрі Яні Дугарь також змінили текст підозри.