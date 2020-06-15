Новини Росії: суд в Москві засудив «американського шпигуна» Вілана до 16 років колонії

https://racurs.ua/ua/n139755-amerykanskogo-shpyguna-vilana-u-moskvi-zasudyly-do-16-rokiv-koloniyi-suvorogo-rejymu.html

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Пол Вілан — громадянин США, якого в грудні 2018 року затримали в Москві за підозрою в «проведенні шпигунської акції» — засуджений до 16 років колонії суворого режиму. Сьогодні московський суд визнав американця винним у шпигунстві.

Російська прокуратура просила для Вілана 18 років ув’язнення. Сам чоловік заявив, що оскаржить вирок.

Це політичний суд, фіктивний суд. Ми довели мою невинність, довели фабрикації, тепер завдання — подолати телефонне правосуддя… Це політичний суд, політичний вирок. Президент (США), прем'єр-міністри (Великої Британії та Канади)! Прошу вас відреагувати, — заявив Вілан, у якого також є громадянство Британії, Канади та Ірландії, пише ВВС.

Посол США в Москві Джон Салліван заявив, що він «розчарований і розлючений» таким вироком.

Пол Вілан народився в Канаді в родині британців, згодом жив в передмісті Детройта у штаті Мічиган. Вілан є громадянином США, він служив в американській морській піхоті. У 2008 році його звільнили зі служби після вироку за звинуваченням в розкраданні майна, пише The Washington Post.

Він багато подорожував по роботі і неодноразово бував в Росії. За словами брата, Вілан відвідував країну зокрема як представник кадрового агентства Kelly Services, де працював до 2016 року. У 2018 році в Москву Пол прилетів на весілля свого товариша по службі. Його друг, теж колишній морський піхотинець, одружився з росіянкою. Останній раз знайомі його бачили в день весілля 28 грудня, але на самій церемонії він не з’явився.

ФСБ нібито вилучила у нього флешку з документами, що містять держтаємницю РФ (за неофіційними даними, йдеться про список співробітників одного з російських силових відомств). Захист Вілана, який заперечує свою провину, наполягав, що той не знав, що було на флешці — і взяв її, вважаючи, що там знаходяться його фото з товаришем і довідкова туристична інформація.