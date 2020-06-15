ЗНО в Україні. Фото: ye.ua

https://racurs.ua/ua/n139754-u-mon-rozpovily-chy-skasovuvatymut-zno-2020.html

Ракурс

Зовнішнє незалежне оцінювання в Україні не збираються скасовувати попри епідемію коронавірусу.

ЗНО — це єдиний об'єктивний інструмент оцінювання та механізм прозорого вступу до вишу, а його відсутність створить значні корупційні ризики. Про це 15 червня заявила тимчасово виконуюча обов’язки міністра освіти і науки Любомира Мандзій, повідомляється на сайті МОН.

Скасування ЗНО є неприпустимим. … Інші способи оцінювання — як-от середній бал свідоцтва про повну загальну середню освіту — не можна вважати об'єктивним, оскільки кожна школа має власну шкалу оцінювання. Крім того, наразі виші готові приймати заяви вступників саме на основі ЗНО. Альтернативний механізм для проведення вступної кампанії створити неможливо. Тому скасування ЗНО ставить під загрозу майбутнє вступу-2020, — зазначила Мандзій.

За її словами, МОН та Український і регіональні центри оцінювання якості освіти готові проводити ЗНО, яке відбудеться згідно з рекомендаціями Міністерства охорони здоров’я.

Мандзій переконує, що пункти проведення тестування забезпечені медичними масками, термометрами, антисептиками та захистом для медиків. Допускатимуть до проведення ЗНО будуть осіб із відсутністю ознак респіраторних захворювань. Усі учасники повинні мати маски або респіратори, здійснюватиметься температурний скринінг.

Окрім того, відстань між учасниками повинна складати щонайменше 1,2 м. У приміщенні повинні бути антисептики, передбачена дезінфекція й організована утилізація використаних масок. Також організатори повинні будуть здійснювати заходи для уникнення скупчень людей. До проведення ЗНО будуть залучені інструктори не з груп ризику.

Нагадаємо, з сайтами Українського та регіональних центрів оцінювання якості освіти спостерігаються технічні проблеми. Через це абітурієнти не можуть здати пробне ЗНО в онлайн-режимі.